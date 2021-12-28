Украина получит от США около $25 млн на усиление границы с РФ и Беларусью

Госпогранслужба и посольство США недавно подписали план совместных действий по реализации проекта международной технической помощи в размере $20 млн. В течение 2022 года эти средства потратят на укрепление границы Украины с Беларусью и Россией.

– Мы искренне благодарны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины, – объяснил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, речь идет о приобретении современных средств видеофиксации и беспилотных комплексов, индивидуальной защиты пограничников, а также обеспечении их расположения в полевых условиях, усилении транспортом и средствами связи.

Дейнеко сообщил, что в рамках сотрудничества с Госдепартаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один проект с финансированием в $4,5 млн.

– По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, используемыми в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения, – сказал глава ГПСУ.

По данным недавнего опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 6-8 декабря, увеличилось негативное отношение среди украинцев к России и Белоруссии.

В частности, 72% граждан считают Россию враждебной страной. Количество респондентов, считающих Беларусь враждебным государством, за год увеличилось вдвое – с 22% до 48%.