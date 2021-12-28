Україна отримає від США майже $25 млн на посилення кордону з РФ і Білоруссю

Держприкордонслужба та посольство США нещодавно підписали план спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги обсягом $20 млн. Протягом 2022 року ці кошти витратать на укріплення кордону України з Білоруссю та Росією.

– Ми щиро вдячні нашим партнерам за допомогу в підвищенні потенціалу служби. Результатом нашої співпраці став новий проект міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України, – пояснив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, йдеться про придбання сучасних засобів відеофіксації та безпілотних комплексів, індивідуального захисту прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку.

Дейнеко повідомив, що в рамках співробітництва з Держдепартаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один проект із фінансуванням у $4,5 млн.

– За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження, – сказав голова ДПСУ.

За даними нещодавнього опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 6-8 грудня, збільшилося негативне ставлення серед українців до Росії та Білорусі.

Зокрема, 72% громадян вважають Росію ворожою країною. Кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою державою, за рік збільшилася вдвічі – з 22% до 48%.