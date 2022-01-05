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Факты / Украина

Приложение Дія: как получить сертификат о выздоровлении от Covid-19

Анастасия Гевко редактор ленты
Приложение Дія: как получить сертификат о выздоровлении от Covid-19

На канале приложения Дія опубликовали видеоинструкцию по получению сертификата о выздоровлении от коронавирусной инфекции.

Как сообщается, для генерации такого сертификата, необходимо обратиться к своему семейному врачу, чтобы он зафиксировал диагноз коронавирус. 

Факт выздоровления пациента от Covid-19 автоматически проявится в системе на 15-й день после установления диагноза. 

Таким образом, повторно обращаться к врачу после выздоровления для получения сертификата не нужно.

После того, как пройдет 15 дней с момента установления диагноза, необходимо действовать согласно пошаговой инструкции:

  • зайти в приложение Дія или авторизироваться на портале Дія через банк или с помощью электронной подписи;
  • войти в раздел Услуги, там кликнуть на подраздел Здоровье;
  • выбрать тип сертификата: Сертификат о выздоровлении от Covid-19;
  • согласиться на передачу данных из Электронной системы здравоохранения.

Как уточняется, сертификат о выздоровлении от коронавируса будет действовать на протяжении 105 дней с момента установления диагноза.

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Фото: Минцифры

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