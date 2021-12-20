На портале Дія появились еще три типа Covid-сертификатов

20 декабря на портале Дія появилась возможность сгенерировать еще три типа сертификатов о вакцинации. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Теперь на портале Дія можно создать еще такие Covid-сертификаты:

сертификат на основании результата ПЦР-теста;

сертификат о выздоровлении;

сертификат для детей от 12 лет.

Чтобы сгенерировать Covid-сертификаты на портале Дія необходимо:

Пройти авторизацию. Нажать на Услуги и выбрать в списке Здоровье. Выбрать нужный тип документа. Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.

19 декабря в Украине начали выплачивать 1 тыс. грн за вакцинацию. Получить средства можно только через приложение Дія, однако потом появятся альтернативные варианты.

Потратить средства можно на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса. За них можно приобрести книги, абонемент в спортзал, билеты в кино, театр, концерт, выставку или музей.

Также ими можно расплатиться за билеты на поезд или самолет, но в пределах Украины.

Со следующего месяца для пенсионеров появится возможность потратить 1 тыс. грн за вакцинацию на лекарства.

Как получить 1 тыс. грн. за вакцинацию, читайте в материале.

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