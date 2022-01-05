Додаток Дія: як отримати сертифікат про одужання від Covid-19

На каналі додатку Дія опублікували відеоінструкцію щодо отримання сертифіката про одужання від коронавірусної інфекції.

Як повідомляється, для генерації такого сертифікату необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він зафіксував діагноз коронавірус.

Факт одужання пацієнта від Covid-19 автоматично з’явиться у системі на 15-й день після встановлення діагнозу.

Таким чином, повторно звертатися до лікаря після одужання для отримання сертифіката не потрібно.

Після того, як мине 15 днів з моменту встановлення діагнозу, необхідно діяти згідно з покроковою інструкцією:

зайти до додатку Дія або авторизуватися на порталі Дія через банк або за допомогою електронного підпису;

увійти до розділу Послуги, там клацнути на підрозділ Здоров’я;

вибрати тип сертифіката: Сертифікат про одужання від Covid-19;

погодитись на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я.

Як уточнюється, сертифікат про одужання від коронавірусу діятиме протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу.

Фото: Мінцифри