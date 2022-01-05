Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Додаток Дія: як отримати сертифікат про одужання від Covid-19

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Додаток Дія: як отримати сертифікат про одужання від Covid-19

На каналі додатку Дія опублікували відеоінструкцію щодо отримання сертифіката про одужання від коронавірусної інфекції.

Як повідомляється, для генерації такого сертифікату необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він зафіксував діагноз коронавірус.

Факт одужання пацієнта від Covid-19 автоматично з’явиться у системі на 15-й день після встановлення діагнозу.

Таким чином, повторно звертатися до лікаря після одужання для отримання сертифіката не потрібно.

Після того, як мине 15 днів з моменту встановлення діагнозу, необхідно діяти згідно з покроковою інструкцією:

  • зайти до додатку Дія або авторизуватися на порталі Дія через банк або за допомогою електронного підпису;
  • увійти до розділу Послуги, там клацнути на підрозділ Здоров’я;
  • вибрати тип сертифіката: Сертифікат про одужання від Covid-19;
  • погодитись на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я.

Як уточнюється, сертифікат про одужання від коронавірусу діятиме протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу.

Читайте
На порталі Дія з’явилися ще три типи Covid-сертифікатів

Фото: Мінцифри

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка