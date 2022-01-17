В течение недели погода в Украине будет переменчивой, иногда солнечной и снежной. Температура воздуха будет днем ​​колебаться на уровне -1, -5, ночью похолодает до -14.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 17 по 21 января 2022 года, смотрите в материале.

Погода в Украине 17 января

В понедельник, 17 января, будет снежно почти на всей территории Украины. На юге будет солнечно и без осадков. Температура воздуха на уровне +2, +16 днем, ночью +1, –5.

В восточных регионах в дневное время суток –1, +2, в ночное –4, –8. На севере -1, +2 днем, ночью -2, -6.

На западе днем ​​в среднем -2, +3, ночью похолодает до 0, -8.

В центре Украины днем ​​-1, -2, ночью -1, -5. В Киеве днем ​​+1,-1, ночью -2,-4.

Погода в Украине 18 января

Во вторник, 18 января, будет облачно и снежно на всей территории Украины. На юге Украины +3,-1 днем, ночью 0, -3.

В восточных регионах прогнозируют +2, -3, ночью похолодает до +1, -5. На севере днем ​​–1, –5, ночью –3, –7.

У западных в дневное время суток +1, -3, в ночное -2, -8. В центре днем ​​-1, -4, ночью – до -3, -6.

В Киеве – без осадков, дневная температура -3, -5, ночная -5, -7.

Погода в Украине 19 января

В среду 19 января солнечно ожидается в западной и южной части страны.

На юге Украины столбик термометра днем ​​будет показывать +2, -3, ночью -3, -6. В восточных регионах синоптики прогнозируют снежную погоду. Днем -3, -7, ночью похолодает до -5, -10.

На севере Украины тоже будет снежить. Дневная температура воздуха 0, -7, ночью -5, -11.

В западных регионах погода будет солнечной. В дневное время суток +2, –1, ночью до –2, –10. Не минуют осадки центр, там днем ​​0, -5, ночью -5, -8.

В Киеве также будет снег, днем ​​0, -2, ночью столбик термометра опустится до -5, -7.

Погода в Украине 20 января

В четверг, 20 января, будет облачно и местами с осадками в виде мокрого снега. На юге днем ​​0,+2, ночью -1,-6.

На востоке днем ​​-2, -8, ночью похолодает -6, -14. В северных регионах +1, -4, в ночное время суток -2, -10.

На западе днем ​​столбик термометра будет показывать +3, -4, ночью -2, -8.

В центре Украины днем ​​+1, -3, ночью -2, -6. В Киеве солнечно, днем ​​+1,-1, ночью -2,-4.

Погода в Украине 21 января

В пятницу, 21 января, в Украине будет облачно, а в некоторых регионах ожидается снег. В южных областях днем ​​+1, +7, ночью +4, -1. На востоке +3, -1 днем ​​и -1, -5 ночью.

В северных регионах дневная температура воздуха на уровне –2, –4, ночная –2, –4.

На западе 21 января ожидается дождь в виде мокрого снега. Днем -2, -4, ночью до -2, -8. В центре Украины в дневные часы суток ожидается +1, -1, в ночное -2, -4.

В Киеве солнечно, днем ​​-2, -4, ночью тоже -2, -4.