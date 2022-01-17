Протягом тижня погода в Україні буде мінливою, подекуди сонячною та сніжною. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1, -5, вночі похолодає до -14.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 17 до 21 січня 2022 року, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 17 січня

У понеділок, 17 січня, сніжитиме майже на всій території України. На півдні буде сонячно та без опадів. Температура повітря на рівні +2, +16 вдень, вночі +1, -5.

У східних регіонах у денний час доби -1, +2, у нічний -4, -8. На півночі -1, +2 вдень, вночі -2, -6.

На заході вдень в середньому -2, +3, вночі похолодає до 0, -8.

У центрі України вдень +1, -2, вночі -1, -5. У Києві вдень +1, -1, вночі -2, -4.

Погода в Україні 18 січня

У вівторок, 18 січня, буде хмарно та сніжитиме на всій території України. На півдні України +3, -1 вдень; вночі 0, -3.

У східних регіонах прогнозують +2, -3, вночі похолодає до +1, -5. На півночі вдень -1, -5, вночі -3, -7.

У західних – у денний час доби +1, -3, у нічний -2, -8. У центрі вдень -1, -4, вночі – до -3, -6.

У Києві – без опадів, денна температура -3, -5, нічна -5, -7.

Погода в Україні 19 січня

У середу, 19 січня, сонячно очікується у західній та південній частині країни.

На півдні України стовпчики термометрів вдень показуватимуть +2, -3, вночі -3, -6. У східних регіонах синоптики прогнозують сніжну погоду. Вдень -3, -7, вночі похолодає до -5, -10.

На півночі України також сніжитиме. Денна температура повітря 0, -7, вночі буде -5, -11.

У західних регіонах погода буде сонячною. У денний час доби +2, -1, вночі до -2, -10. Не оминуть опади центр, там вдень 0, -5, вночі -5, -8.

У Києві також сніжитиме, вдень 0, -2, вночі стовпчик термометра опуститься до -5, -7.

Погода в Україні 20 січня

У четвер, 20 січня, буде хмарно та подекуди з опадами у вигляді мокрого снігу. На півдні вдень 0, +2, вночі -1, -6.

На сході вдень -2, -8, вночі похолодає -6, -14. У північних регіонах +1, -4, у нічний час доби -2, -10.

На заході вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3, -4, вночі -2, -8.

У центрі України вдень +1, -3, вночі до -2, -6. У Києві сонячно, вдень +1, -1, вночі -2, -4.

Погода в Україні 21 січня

У п’ятницю, 21 січня, в Україні буде хмарно, а в деяких регіонах очікується сніг. У південних областях вдень +1, +7, вночі +4, -1. На сході +3, -1 вдень, і -1, -5 вночі.

У північних регіонах денна температура повітря – на рівні -2, -4, нічна — -2, -4.

На заході 21 січня очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Вдень -2, -4, вночі до -2, -8. У центрі України у денний час доби очікується +1, -1, у нічний -2, -4.

У Києві сонячно, вдень -2, -4, вночі теж -2, -4.