В Украине в рамках развертывания системы территориальной обороны (ТрО) создадут более 150 батальонов. За каждым бойцом собираются закрепить оружие.

– В составе Сил ТрО ВСУ продолжается формирование 25 бригад (один регион – одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего сформируется соответствующий резерв, – сказано в сообщении Минобороны Украины 18 января.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что развертывание системы теробороны проведут в три этапа.

– ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают, – рассказал Алексей Резников.

Он добавил, что благодаря резервистам в каждом батальоне будет до 600 человек.

Вторым этапом, по его словам, станет формирование резерва по штатам особого периода.

Это должно происходить после того, как в батальонах и бригадах создадут организационно-управленческое ядро из военнослужащих, а также – обеспечат соответствующие условия.

– За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций, – рассказал министр.

Он сообщил, что по состоянию на 17 января было определено 86% мест дислокации подразделений теробороны по всей Украине.

В Минобороны уточнили, что темпы развертывания военного компонента ТрО ускоряются.