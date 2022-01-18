В Україні у межах розгортання системи територіальної оборони (ТрО) створять понад 150 батальйонів. За кожним бійцем збираються закріпити зброю.

– У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час становитиме 10 тис. військовослужбовців. За штатом особливого періоду підрозділи Сил ТрО налічуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв, – йдеться у повідомленні Міноборони України 18 січня.

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що розгортання системи тероборони проведуть у три етапи.

– ТрО – це окремий рід сил у складі ЗСУ. На першому етапі бригади та батальйони Сил ТрО розгортатимуться за штатом мирного часу. Це відбувається прямо зараз. У кожному батальйоні формується скелет із військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та погодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО та захищатимуть територію, де проживають, – розповів Олексій Резніков.

Він додав, що завдяки резервістам у кожному батальйоні буде до 600 людей.

Другим етапом, за його словами, стане формування резерву за штатами особливого періоду.

Це має відбуватися після того, як у батальйонах та бригадах створять організаційно-управлінське ядро ​​з військовослужбовців, а також забезпечать відповідні умови.

– За тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань чи у разі виникнення певних ситуацій, – розповів міністр.

Він повідомив, що станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів тероборони у всій Україні.

У Міноборони уточнили, що темпи розгортання військового компоненту ТрО прискорюються.