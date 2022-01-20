На выходные в Украине ожидается в основном солнечная погода, но кое-где будет идти снег.

В субботу, 22 января, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

Средняя температура воздуха будет колебаться от +2°С до -4°С. Ночью столбики термометров будут показывать от -2°С до -7°С. Теплее всего будет на юге страны, где обещают до +2°С.

Солнечно будет в восточных и южных регионах страны.

В воскресенье, 23 января, на востоке и части западных областей ожидается облачная погода с мокрым снегом. На остальной территории страны должно быть солнечно.

Теплее всего будет на юге, где ожидают до +1°С. Ночью в западных областях температура воздуха должна опуститься ниже -8°С.

Недавно из-за сильных порывов ветра без света остались около 350 населенных пунктов в 10 регионах.

Больше всего пострадали Киевская, Житомирская, Тернопольская, Черниговская, Львовская, Хмельницкая области.