Шквальный ветер и сорванные крыши: Украину накрыла непогода

Украину накрыла непогода. Из-за сильных порывов ветра без света остались около 350 населенных пунктов в 10 регионах.

Больше всего пострадали Киевская, Житомирская, Тернопольская, Черниговская, Львовская, Хмельницкая области.

На Закарпатье вьюга со вчерашнего дня – особенно в горных районах. На дорогах – гололедица. За сутки сотрудники дорожных служб высыпали более 300 тонн противогололедной смеси и около 600 тонн соли.

Снегопад продолжился и сегодня. Спасатели запретили туристам покидать пределы горных курортов.

Шквальный ветер обесточил с десяток сел на Прикарпатье. Из-за непогоды спасатели не смогли сразу эвакуировать польского туриста. В снежный плен он попал в 200 метрах от вершины горы Поп Иван. Спасатели его нашли еще вчера, но из-за непогоды доставить вниз сразу же не смогли. Ночевать пришлось на базе сотрудников чрезвычайной службы.

В горах – метель и мороз до -10 градусов.

Шквальный ветер со скоростью до 30 метров в секунду сорвал крышу клуба в селе Загайполь (Ивано-Франковская область).

– За один раз сорвало. Такой грохот был – многие слышали, — рассказала заведующая домом культуры Александра Семчук.

В помещении поврежденного здания – новая техника и ремонт. Ущерб причинен и библиотеке. Частично сорвало крышу на школе в соседнем селе этой же общины.

Порывы ветра повредили крыши и на Буковине. А в городе Самбор во Львовской области дерево упало на прохожую. 59-летнюю женщину с множественными переломами ребер госпитализировали.

Гололедица сковала и дороги в Ровенской области. Их посыпают специальной смесью. Водителей призывают быть максимально осторожными.

Снег сыпал также в центре Украины и на востоке. Хотя не так сильно.

В частности, в Днепре люди радуются снегу. Даже несмотря на то, что движение на дорогах затруднено. С ночи коммунальщики высыпали на дороги города полторы тысячи тонн противогололедной смеси. В первую очередь обрабатывают подъемы, спуски и мосты, ведь уже этой ночью ожидается снегопад.

Штормовое предупреждение сегодня объявлено по всей Украине. Синоптики прогнозировали сильный ветер, снег и колебания температуры от -7 мороза ночью до +2 тепла днем.

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