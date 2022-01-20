На вихідні в Україні передбачається здебільшого сонячна погода, але подекуди сніжитиме.

У суботу, 22 січня, на більшій частині території України синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +2°С до -4°С. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від -2°С до -7°С. Найтепліше буде на півдні країни, де обіцяють до +2°С.

Сонячно буде у східних та південних регіонах країни.

У неділю, 23 січня, на Сході та частині західних областей очікується хмарна погода з мокрим снігом. На решті території країни має бути сонячно.

Найтепліше буде на півдні, де очікують до +1°С. Уночі в західних областях температура повітря не має опуститися нижче -8°С.

Нещодавно через сильні пориви вітру без світла залишилися близько 350 населених пунктів у 10 регіонах.

Найбільше постраждали Київська, Житомирська, Тернопільська, Чернігівська, Львівська, Хмельницька області.