С 30 января по 2 февраля в Украине будут находиться члены Европарламента из Комитета по иностранным делам и Подкомитета по безопасности и обороне. Они будут заниматься сбором информации о кризисе на украинско-российской границе.

Как уточнили в пресс-службе Европарламента, в делегацию войдут восемь евродепутатов во главе Дэвидом Макаллистером (Германия) и Натали Луазо (Франция).

– Во время визита, с 30 января по 2 февраля, депутаты Европарламента будут наблюдать за ситуацией на местах и ​​продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и его неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса, – говорится в заявлении.

Визит является частью дипломатических усилий по деэскалации ситуации и предотвращению катастрофических последствий нового возможного вторжения РФ в Украину.

Сообщается, что делегация Европарламента встретится со спикером Верховной Рады Украины, а также запросила встречи с президентом, премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны, заместителем премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также должны пройти переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и членами комитетов Верховной Рады по международным делам, интеграции Украины в Европейский Союз и по безопасности и обороне.

Источник: Европарламент