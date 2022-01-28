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Факты / Украина

Наибольший риск для Украины это дестабилизация внутри страны – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Наибольший риск для Украины это дестабилизация внутри страны – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что наибольшей опасностью, которая может спровоцировать Россию к эскалации, является внутренняя дестабилизация Украины.

Об этом он сказал во время общения с иностранными СМИ 28 января.

– Здесь мы едины со всеми партнерами: самый большой риск – не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства… Единство власти, доверие к президенту и понимание другими политиками, что они – бывшие или будущие президенты, не действующие – понимание мудрое и честное, делает наше государство объединенным и сильным, – сообщил Зеленский.

Он уточнил, что если украинцы объединены, а власть – стабильна, риски эскалации со стороны России будут уменьшаться.

Зеленский добавил, что не видел больших волнений на улицах городов Украины, однако напомнил, что после “возвращения какого-то человека” в страну люди собираются у Офиса президента или блокируют парламент.

– Мы помним, что происходило у нас в стране в 2014-2015 годах. Неконтролируемость ситуации внутри государства насчет законности, насчет работы правоохранительных органов, насчет спокойствия на улице и может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства, – выразил мнение Владимир Зеленский.

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Фото: Офис президента

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