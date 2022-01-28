Президент Володимир Зеленський заявив, що найбільшою небезпекою, яка може спровокувати Росію до ескалації, є внутрішня дестабілізація України.

Про це він сказав під час спілкування з іноземними ЗМІ 28 січня.

– Тут ми єдині з усіма партнерами: найбільший ризик – не утримати державу, це дестабілізація всередині нашої держави… Єдність влади, довіра до президента та розуміння іншими політиками, що вони – колишні чи майбутні президенти, не діючі – розуміння мудре та чесне, робить нашу державу об’єднаною та сильною, – повідомив Зеленський.

Він уточнив, що якщо українці об’єднані, а влада стабільна, ризики ескалації з боку Росії зменшуватимуться.

Зеленський додав, що не бачив великих хвилювань на вулицях міст України, проте нагадав, що після “повернення якоїсь людини” до країни люди збираються біля Офісу президента чи блокують парламент.