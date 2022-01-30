Впервые все блоки в Украине работают одновременно: РАЭС запустили четвертый энергоблок

Утром 30 января, в 05:45, энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планового ремонта.

На сайте говорится, что на данный момент продолжается набор мощностей энергоблока.

— Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме, — говорится в сообщении.

Это впервые за всю историю атомной энергетики Украины, когда ГП НАЭК Энергоатом работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

Напомним, 25 января появилась информация, что Хмельницкая АЭС отключила от энергосети первый энергоблок из-за срабатывания защиты. Сначала сработала защита блочного трансформатора, а затем и реакторной установки.

В тот же день на Запорожской АЭС произошло отключение от сети четвертого энергоблока для ремонта турбогенератора. Вечером 26 января этот энергоблок снова заработал в энергосети.

По состоянию на 27 января к сети уже подключили энергоблоки Запорожской и Хмельницкой АЭС после аварийной остановки.

Фото: РАЕС

Источник: Энергоатом