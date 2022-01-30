Вранці 30 січня о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планового ремонту.

На сайті зазначено, що зараз триває набір потужностей енергоблока.

– Зауважень до роботи основного обладнання працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання працює у заданому режимі, – йдеться у повідомленні.

Це вперше за всю історію атомної енергетики України, коли ДП НАЕК Енергоатом працює усіма 15 енергоблоками одночасно.

Нагадаємо, 25 січня з’явилася інформація, що Хмельницька АЕС відключила від енергомережі перший енергоблок через спрацювання захисту. Спочатку спрацював захист блочного трансформатора, а потім і реакторної установки.

Того ж дня на Запорізькій АЕС сталося відключення від мережі четвертого енергоблоку для ремонту турбогенератора. Увечері 26 січня цей енергоблок знову запрацював у енергомережі.

Станом на 27 січня до мережі під’єднали енергоблоки Запорізької та Хмельницької АЕС після аварійної зупинки.

Фото: РАЭС

Джерело: Енергоатом