Украина не рассматривает силовой вариант возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом в эфире программы Право на власть рассказали Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

— Должен успокоить и президента Российской Федерации, и жителей России о том, что нет никаких распоряжений и разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению (украинских военных, — Ред.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или временно оккупированный Крым. Таких планов не велось и не разрабатывалось. Никаких, – сказал Валерий Залужный.

Алексей Данилов отметил, что подобные операции невозможны, поскольку будут жертвы среди мирного населения на оккупированных украинских территориях.

– Мы ответственная страна и не можем этого предположить. Если кто-то считает, что можно взрывать какие-нибудь здания на Каширке (взрыв в многоквартирном жилом доме на Каширском шоссе в Москве, — Ред.), можно делать все что угодно с собственным народом, но мы ответственная страна и не можем этого допустить, — сказал Алексей Данилов.

Напомним, накануне турецкий президент Реджеп Эрдоган выразил надежду, что конфликт между Украиной и Россией будет урегулирован дипломатическим путем. Турецкий лидер также предложил посредничество официальной Анкары между Киевом и Москвой.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

Источник: Право на власть