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Факты / Украина / Политика

Эрдоган о конфликте между РФ и Украиной: Верим, что он будет урегулирован мирно

Юлия Соколова редактор ленты
Реджеп Таїп Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что российско-украинский вооруженный конфликт будет урегулирован дипломатическими методами и в правовой плоскости.

Об этом он заявил сегодня в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основании территориальной целостности Украины и международного права, — отметил Эрдоган.

Он также заверил, что Турция продолжает поддержку территориальной целостности Украины, включая незаконно оккупированный Крым.

– Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, — подчеркнул Эрдоган.

Как известно, Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал посредничество Турции в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта.

Так, турецкий лидер пригласил президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Кремля Владимира Путина встретиться на территории Турции, чтобы устранить разногласия.

Эрдоган также выражал мнение, что сценарий вторжения регулярных войск РФ в Украину является нереалистичным.

Сегодня в Анкаре заверили, что не откажут Киеву в поставках оружия, несмотря на недовольство России.

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Фото: Офис президента

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