Олексій Данилов зауважив, що такі операції неможливі, оскільки будуть жертви серед мирного населення на окупованих українських територіях.

– Ми відповідальна країна і не можемо цього припустити. Якщо хтось вважає, що можна підривати якісь будівлі на Каширці (вибух у багатоквартирному житловому будинку на Каширському шосе в Москві, – Ред.), можна робити все що завгодно з власним народом, але ми відповідальна країна і не можемо цього допустити,- сказав Олексій Данілов.