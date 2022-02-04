Україна не розглядає силовий варіант повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Про це в ефірі програми Право на владу розповіли Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та секретар Ради національної оборони і безпеки (РНБО) Олексій Данилов.
– Мушу заспокоїти і президента Російської Федерації, і жителів Росії про те, що жодних розпоряджень і розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження (українських військових, – Ред.) на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей або тимчасово окупований Крим. Таких планів не велось і не розроблялося. Жодного, – сказав Валерій Залужний.
Олексій Данилов зауважив, що такі операції неможливі, оскільки будуть жертви серед мирного населення на окупованих українських територіях.
– Ми відповідальна країна і не можемо цього припустити. Якщо хтось вважає, що можна підривати якісь будівлі на Каширці (вибух у багатоквартирному житловому будинку на Каширському шосе в Москві, – Ред.), можна робити все що завгодно з власним народом, але ми відповідальна країна і не можемо цього допустити,- сказав Олексій Данілов.
Нагадаємо, напередодні турецький президент Реджеп Ердоган виявив сподівання, що конфлікт між Україною та Росією буде врегульовано дипломатичними шляхом. Турецький лідер також запропонував пропонував посередництво офіційної Анкари між Києвом та Москвою.
Фото: Головнокомандувач ЗС України
Джерело: Право на владу