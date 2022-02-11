СНБО вводит санкции против телеканала Мураева НАШ

В пятницу, 11 февраля, Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции против телеканала НАШ, который принадлежит экс-нардепу Верховной Рады Евгению Мураеву.

Как рассказал во время брифинга по итогам заседания в Харькове секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции будут введены против компаний: Наша Прага, ООО Наш 24, ООО Наш 365 и еще одной, которая зарегистрирована на Кипре.

Мураев, комментируя эту информацию в эфире своего телеканала, заявил, что это “означает закрытие телеканала НАШ”.

– Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре… Именно против этой компании, и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ, – ответил на вопрос журналистки этого телеканала о введении санкций Данилов.

Напомним, ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию накладывал на телеканал НАШ штрафы по причине разжигание вражды, призывы к войне и т.п.

В 2019 году Нацсовет попытался аннулировать лицензию этого канала в суде.

Среди гостей канала НАШ – одиозные личности, которые повторяли нарративы российской пропаганды.

Мураев также неоднократно отрицал факт агрессии РФ на Донбассе, называя происходящее там “гражданской войной”.