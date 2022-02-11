РНБО вводить санкції проти телеканалу Мураєва НАШ

У п’ятницю, 11 лютого, Рада нацбезпеки та оборони вирішила ввести санкції проти телеканалу НАШ, який належить екснардепу Верховної Ради Євгену Мураєву.

Як розповів під час брифінгу за підсумками засідання у Харкові секретар РНБО Олексій Данілов, санкції будуть введені проти компаній: Наша Прага, ТОВ Наш 24, ТОВ Наш 365 та ще однієї, що зареєстрована на Кіпрі.

Мураєв, коментуючи цю інформацію в ефірі свого телеканалу, заявив, що це “означає закриття телеканалу НАШ”.

– Матрична структура, яка, наскільки я розумію, знаходиться у вас на Кіпрі… Саме проти цієї компанії, та компаній, якими вона володіє, було запроваджено сьогодні санкції. Санкції запроваджуються на підставі подання СБУ, – відповів на запитання журналістки цього телеканалу щодо запровадження санкцій Данілов.

Нагадаємо, раніше Нацрада з телебачення та радіомовлення накладала на телеканал НАШ штрафи через розпалювання ворожнечі, заклики до війни тощо.

У 2019 році Нацрада спробувала анулювати ліцензію цього каналу в суді.

Серед гостей каналу НАШ – одіозні особи, які повторювали наративи російської пропаганди.

Мураєв також неодноразово заперечував факт агресії РФ на Донбасі, називаючи те, що там відбувається, “громадянською війною”.