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Факты / Украина

Украина и союзники готовят ответ РФ на блокирование Черного и Азовского морей

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина подключила своих союзников к тому, чтобы подготовить скоординированный ответ на блокировку Россией Черного и Азовского морей.

– По линии МИД мы сразу проинформировали об этих действиях РФ генерального секретаря ООН, ЕС, руководство дружественных государств, и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки общих действий, потому что Черное море и безопасность Черного моря касаются каждого из нас, потому тут ответа одной Украины будет недостаточно, – пояснил Кулеба во время пресс-конференции в Харькове 11 февраля.

Он также подчеркнул, что Кремль не должен манипулировать темой учений для того, чтобы блокировать торговые пути в Черном море.

– Появилась новая информация относительно изменения координат учений, потому ситуация является динамичной, мы внимательно за всем следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами по сдерживанию этих действий России и наших коллективных действий в ответ, – рассказал Дмитрий Кулеба.

Также он указал, что по инициативе Украины вопрос блокирования Черного и Азовского морей будет предметом переговоров в ходе визита генерального секретаря НАТО в Румынию, и МИД будет находиться на связи с Альянсом и Румынией по этому поводу.

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Источник: МИД

Фото: УНИАН

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