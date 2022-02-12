Без паніки: президент відреагував на інформацію про напад РФ “найближчими днями”

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що РФ може знову напасти на Україну найближчими днями.

Він повідомив, що повідомлення зі США про нове можливе вторгнення прийнято до відома.

– Я вважаю, що сьогодні в інформаційному полі дуже багато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з РФ. Навіть називають відповідні дати. Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що вони є. Якщо у вас є додаткова інформація щодо стовідсоткового вторгнення починаючи з 16 лютого – дайте нам її, – наголосив президент.

Він заявив, що єдиним шляхом деескалації є дипломатія.

– Ми розуміємо, що такі сюрпризи можуть бути будь-якої миті. Ми маємо розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попереджень і головне – щоб ми були готові до всього. Саме це й відпрацьовується. З будь-якої сторони кордону. Наші фахівці, військові та команди до всього готові, – сказав Зеленський.

Президент додав, що наша розвідка працює цілодобово та подякував розвідкам інших країн за допомогу.

– Ми отримуємо багато різної інформації з різних джерел, ми аналізуємо її… зараз найкращий друг наших ворогів – паніка в нашій країні. І вся інформація, яка збільшує цю паніку, не допомагає нам… Без паніки, – закликав він.