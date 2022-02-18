Главари незаконных вооруженных формирований в оккупированном Донецке и Донецкой области планируют начать эвакуацию местного населения из-за возможного обострения ситуации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

— Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер, — написал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

— Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций, – добавил Валерий Залужный.

Он напомнил, что 17 февраля на востоке Украины наблюдалось существенное обострение боевых действий.

— Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня, сообщил главнокомандующий Залужный.

Напомним, в связи с обострением Донбассе за прошедшие сутки, Украина в ТКГ заявила, что созывает срочное заседание.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни президент РФ хочет пойти в полномасштабное наступление на Украину.

На это ответил секретарь СНБО Алексей Данилов, заявив, что Киев пока не видит намерений РФ совершить новое вторжение в Украину в ближайшие дни.

Источник: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины