Ватажки незаконних збройних формувань в Донецьку та окупованій Донецькій області планують розпочати евакуацію місцевого населення через можливе загострення ситуації.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
– Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер, – написав головнокомандувач ЗСУ.
Він додав, що відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.
– Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій, – додав Валерій Залужний.
Він нагадав, що протягом 17 лютого на сході України спостерігалося суттєве загострення бойових дій.
– Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню, – повідомив головнокомандувач Залужний.
Нагадаємо, у зв’язку з загостренням Донбасі протягом минулої доби, Україна в ТКГ заявила, що скликає термінове засідання.
Раніше державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що найближчими днями президент РФ хоче піти у повномасштабний наступ на Україну.
На це відповів секретар РНБО Олексій Данілов, заявивши, що Київ наразі не бачить намірів РФ здійснити нове вторгнення в Україну найближчими днями.
Джерело: Головнокомандувач Збройних сил України