Ватажки незаконних збройних формувань в Донецьку та окупованій Донецькій області планують розпочати евакуацію місцевого населення через можливе загострення ситуації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер, – написав головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

– Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій, – додав Валерій Залужний.

Він нагадав, що протягом 17 лютого на сході України спостерігалося суттєве загострення бойових дій.

– Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню, – повідомив головнокомандувач Залужний.

Нагадаємо, у зв’язку з загостренням Донбасі протягом минулої доби, Україна в ТКГ заявила, що скликає термінове засідання.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що найближчими днями президент РФ хоче піти у повномасштабний наступ на Україну.

На це відповів секретар РНБО Олексій Данілов, заявивши, що Київ наразі не бачить намірів РФ здійснити нове вторгнення в Україну найближчими днями.

Джерело: Головнокомандувач Збройних сил України

Фото: Головнокомандувач Збройних сил України