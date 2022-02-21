Обвинение России о якобы обстреле пограничного пункта в Ростовской области с территории Украины является сознательной провокацией.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что российская сторона не указала точного места обстрела.

– Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины пограничных нарядов в Ростовской области – сознательная провокация. В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области, — подчеркнули в ГПСУ.

В ведомстве уточнили, что российские ресурсы сообщали о якобы “обстреле” территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы.

В Госпогранслужбе напомнили, что Ростовская область России граничит не только с неоккупированной территорией Украины (в пределах Луганской области), но и с участком границы, который сейчас не контролируется украинскими властями и протяженность которого составляет более 400 км.

В ГПСУ также проинформировали, что не получали от пограничной службы ФСБ РФ информацию о “нестандартных ситуациях”.

Как известно, сегодня утром российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ распространили информацию о якобы обстреле пограничного пункта в Ростовской области РФ “с территории Украины” (на расстоянии 150 метров от российско-украинской границы).

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эти обвинения российской стороны и подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к “обстрелам”, о которых утверждает РФ. Данилов напомнил, что украинские военные могут открывать ответный огонь только в случае возникновения угрозы их жизни.

В штабе Операции объединенных сил, в свою очередь, отметили, что РФ продолжает использовать пропагандистские методы ведения информационной войны. В штабе уточнили, что артиллерийские подразделения ООС находятся в районах отвода, а потому даже не имели бы технической возможности обстреливать объект, о котором заявили в Москве.

Это уже не первая подобная провокация со стороны России в последние дни. Так, недавно российские пропагандисты распространили информацию о якобы попадании снарядов на территорию Ростовской области РФ с территории Украины.

В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал провести международное беспристрастное расследование указанной информации. Он подчеркнул, что Украине нечего скрывать, поскольку наше государство не производит обстрелов.