Украина призывает провести международное беспристрастное расследование информации о якобы попадании украинских снарядов на территорию Ростовской области России.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию, распространенную в российских пропагандистских СМИ.

– Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести беспристрастное международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила… Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение такого независимого международного расследования, — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что Украина не планирует и не производит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий или обстрелов территории РФ.

– Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру, — заявил Кулеба.

Накануне российские пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы попадании снарядов на территорию Ростовской области РФ.

Впоследствии на сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение об открытии дела из-за якобы “обстрела территории Ростовской области с территории Украины”.

В связи с этим главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что эти сообщения являются ложью и провокацией, поскольку подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий Донбасса, ни территории РФ.

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе – это попытка спровоцировать Вооруженные силы Украины на ответные действия.

А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что Украина не планирует осуществлять наступательные операции на Донбассе, а потому не стоит верить лжи оккупантов.

Источник: Валерий Залужный