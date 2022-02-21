Европейский Союз после длительных переговоров согласился развернуть в Украине совещательно-тренировочную военную миссию.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам состоявшегося сегодня в Брюсселе заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Кулеба подчеркнул, что речь идет не о боевых подразделениях, а именно о совещательно-тренировочной миссии.

Министр уточнил, что параметры такой миссии еще будут согласовываться.

– Мы договорились сегодня, что Евросоюз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания будут уточняться, но принципиально решение принято… Еще раз подчеркиваю: миссия будет совещательно-тренировочной, это не боевые подразделения, — отметил Кулеба.

По словам министра, развертывание в Украине миссии ЕС станет важным сигналом об усилении присутствия Евросоюза в нашем государстве, а также о начале сотрудничества в военной сфере.

Кулеба добавил, что Киев долго работал с партнерами в Евросоюзе, что такая миссия появилась в Украине.

Информация о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине новой военной обучающей миссии на фоне обострения ситуации на Донбассе, появилась еще в начале октября прошлого года.

Во время 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве 12 октября было официально подтверждено, что Брюссель рассматривает такую возможность.

А в декабре верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, что речь идет о военно-консультативной и учебной миссии ЕС, в рамках которой европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав Вооруженных сил Украины.