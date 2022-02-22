Обстріли на Донбасі: майже 200 домогосподарств залишились без газу

Російсько-окупаційні війська протягом 22 лютого тричі обстріляли позиції українських військових.

Так, під обстріл двічі потрапляли позиції поблизу Маріуполя. Для цього окупанти використали артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

Щастя 22 лютого бойовики обстріляли із станкових автоматичних гранатометів.

Крім того, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури.

Так, із 20.00 21 лютого до 09.00 22 лютого в районі Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська тричі обстріляли цивільні об’єкти в Богданівці, Гнутовому та Водяному.

Пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано. Немає інформації й про поранених та загиблих серед цивільного населення, однак, уточнюють у штабі ООС, вона постійно уточнюється.

– Українські військові здійснюють підвіз питної води в населені пункти, що залишились без водопостачання, допомагають мирним жителям усувати наслідки потужних обстрілів, – повідомляють у штабі ООС.

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Станом на 22 лютого припинене постачання газу до близько 200 домогосподарств у Новолуганському.

На такий крок ПАТ Донецькоблгаз був змушений піти через численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілів напередодні.

Аварію локалізували, перекривши засувок діаметром 50 та 150 мм о 20.30 21 лютого.

– Пошкоджені газопроводи та вводи до приватних домогосподарств потребують додаткового обстеження, після чого фахівці Донецькоблгазу зможуть почати ремонтні роботи, – зазначають у Нафтогазі.

Нагадаємо, що 21 лютого окупанти тричі обстріляли Новолуганське з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Джерело: Штаб ООС, Нафтогаз