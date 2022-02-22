Ночью 21 февраля в сети начали появляться видео, на которых якобы первые подразделения российских Вооруженных сил двинулись на территорию Донецкой и Луганской областей.

Однако в Совете национальной безопасности и обороны эту информацию опровергли.

– Если бы это произошло, такая информация у нас была, – подчеркнул во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что по состоянию на сегодня происходит мощная информационная провокация в отношении Украины.

– Вы можете сколько угодно читать разные вещи, но смотрите на официальные ответы и информирование наших официальных органов, – сказал Алексей Данилов.

21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. В соответствующих указах президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ на этих территориях “функции поддержания мира”.