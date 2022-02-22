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Факти / Україна

У РНБО спростували інформацію, що війська РФ рушили в Україну

Тетяна Забожко редакторка стрічки
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Уночі 21 лютого в мережі почали з’являтися відео, на яких нібито перші підрозділи російських Збройних сил рушили на територію Донецької та Луганської областей.

Однак у Раді національної безпеки та оборони цю інформацію спростували.

– Якщо б це відбулося, така інформація в нас була, – наголосив під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що станом на сьогодні відбувається потужна інформаційна провокація відносно України.

– Ви можете скільки завгодно читати різних речей, але дивіться на офіційні відповіді та інформування наших офіційних органів, – сказав Олексій Данілов.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. У відповідних указах президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони Росії забезпечити Збройними силами РФ на цих територіях “функції підтримання миру”.

Фото: Depositphotos

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