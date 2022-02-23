Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Вениславский назвал наиболее вероятные сценарии развития событий в ОРДЛО

Илья Нежигай редактор ленты
Вениславский назвал наиболее вероятные сценарии развития событий в ОРДЛО

Наиболее вероятным сценарием развития событий является эскалация со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил народный депутат, член депутатской фракции Слуга народа Федор Вениславский, возглавляющий подкомитет по безопасности и обороне в комитете Верховной Рады по разведке.

— Говорить о тех сценариях противодействия со стороны военно-политического руководства Украины, которые имеют место в случае каких-либо обострений не корректно с точки зрения ситуации безопасности. Но наша разведка предупреждала, что одним из наиболее вероятных сценариев… является эскалация в ОРДЛО Украины, — сказал он.

Федор Вениславский добавил, что под эскалацией предполагается усиление обстрелов, всевозможные провокации со стороны РФ, увеличение дезинформации и фейков со стороны РФ.

– Мы к этому абсолютно готовы. Говорить о том, что у нас есть какие-то опасения по поводу расширения эскалации, то пока таких опасений нет, — сказал народный депутат.

Новость дополняется…

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка