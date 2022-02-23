Наиболее вероятным сценарием развития событий является эскалация со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил народный депутат, член депутатской фракции Слуга народа Федор Вениславский, возглавляющий подкомитет по безопасности и обороне в комитете Верховной Рады по разведке.

— Говорить о тех сценариях противодействия со стороны военно-политического руководства Украины, которые имеют место в случае каких-либо обострений не корректно с точки зрения ситуации безопасности. Но наша разведка предупреждала, что одним из наиболее вероятных сценариев… является эскалация в ОРДЛО Украины, — сказал он.

Федор Вениславский добавил, что под эскалацией предполагается усиление обстрелов, всевозможные провокации со стороны РФ, увеличение дезинформации и фейков со стороны РФ.

– Мы к этому абсолютно готовы. Говорить о том, что у нас есть какие-то опасения по поводу расширения эскалации, то пока таких опасений нет, — сказал народный депутат.

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