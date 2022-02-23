На Донбасі окупанти обстрілюють українські позиції з Градів

Упродовж 22 лютого збройні формування Російської Федерації здійснили 96 обстрілів. 81 із них – із застосуванням важкого озброєння.

Один український військовий дістав осколкових поранень, несумісних із життям.

Ще один військовослужбовець дістав поранення та перебуває в лікувальному закладі. Ще п’ятеро дістали бойових травмувань.

Вісім разів окупанти обстріляли Щастя. Застосовували для цього БМ-21 Град, танки, міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріляли також позиції українських захисників поблизу Маріуполя з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Із Градів били по Муратовому та Кряківці.

Десять разів обстріляли Новотроїцьке, дев’ять – Старогнатівку, шість разів – Кримське, п’ять разів – Водяне, чотири – Гранітне.

Тричі обстріляли Широкине, Жовте, Чермалик, Станицю Луганську.

Двічі – Красногорівку, Мар’їнку, Трьохізбенку, Верхньоторецьке, Зайцеве, Новолуганське, Лопаскине, Новозванівку, Опитне, Попасну.

Із початку 23 лютого вже здійснено 15 обстрілів, 14 із яких – із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська знову обстріляли позиції українських захисників поблизу Маріуполя з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Тричі обстріляли Новотошківське з БМ-21 Град, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Потрапили під обстріл також Золоте, Попасна, Південне, Світлодарськ, Богданівка.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил 23 лютого немає.

Джерело: Штаб ООС