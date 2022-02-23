Нацполіція сформувала резерв із 6 тис. поліцейських на випадок загроз

Національна поліція сформувала резерв із 6 тис. співробітників спецпідрозділів. Його буде оперативно задіяно у разі виникнення загроз у конкретних регіонах.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

– Керівник Національної поліції ухвалив рішення про формування резерву. Поліція вже готова забезпечити резерв співробітників спецпідрозділів – понад 6 тис. поліцейських, які будуть у разі потреби оперативно направлені до тих регіонів, де буде небезпека та необхідність присутності, – пояснив він.

Олександр Фацевич додав, що всі розпорядження вже видані, триває постійна комунікація з регіонами.

Тим часом 23 лютого стартував призов резервістів на військову службу за наказом президента України Володимира Зеленського.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).