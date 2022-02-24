Париж, Берлин, Прага: в странах Европы проводят акции в поддержку Украины

На фоне эскалации российской агрессии против Украины в странах Европы проводят акции в поддержку Украины под слоганом #StandWithUkraine – Стоим с Украиной.

Так, мэрию столицы Франции Парижа подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности.

В то же время в Берлине, в Германии, подобным образом продемонстрировали солидарность окрасив в сине-желтый цвет Бранденбургские ворота.

В чешской Праге вывесили украинский флаг на Национальном музее.

Національний музей у Празі теж на боці України.

???? @MichaelRomancov#StandWithUkraine pic.twitter.com/LLYCSZzpV0 — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 23, 2022

В Польше в Люблине в рамках акции в поддержку Украины и украинских граждан подсветили сине-желтым Тринитарскую Башню.