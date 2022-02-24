Париж, Берлин, Прага: в странах Европы проводят акции в поддержку Украины

На фоне эскалации российской агрессии против Украины в странах Европы проводят акции в поддержку Украины под слоганом #StandWithUkraine – Стоим с Украиной.
Так, мэрию столицы Франции Парижа подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности.
Паризька мерія @Paris сьогодні ???????? в знак солідарності з Україною та українським народом !
Teraz #Paryż ????????????????#solidarnizukraina #Ukraine #StandWithUkraine #WolnaUkraina pic.twitter.com/5t15ICIxhW
— Beata André ???????? ???????? ???????? ????️???? ⚡ ???? (@BeataAnton2) February 23, 2022
В то же время в Берлине, в Германии, подобным образом продемонстрировали солидарность окрасив в сине-желтый цвет Бранденбургские ворота.
Бранденбурзькі ворота, Берлін #StandWithUkraine https://t.co/PfAiCU5lyy
— дозвольте вставити ^ремарку (@kat67840280) February 23, 2022
В чешской Праге вывесили украинский флаг на Национальном музее.
Національний музей у Празі теж на боці України.
???? @MichaelRomancov#StandWithUkraine pic.twitter.com/LLYCSZzpV0
— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 23, 2022
В Польше в Люблине в рамках акции в поддержку Украины и украинских граждан подсветили сине-желтым Тринитарскую Башню.
????????????????22 лютого на плацу Літевському відбулась акція на підтримку України, її незалежності та суверенітету – #StandWithUkraine.
На знак солідарності з Україною у блакитно-жовтий колір було підсвічено Тринітарську Вежу в Любліні???????????????? pic.twitter.com/2G56CwBDWA
— UKR Consulate Lublin (@UKRinLublin) February 23, 2022