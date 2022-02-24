Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Париж, Берлин, Прага: в странах Европы проводят акции в поддержку Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Україна ЄС

На фоне эскалации российской агрессии против Украины в странах Европы проводят акции в поддержку Украины под слоганом #StandWithUkraine – Стоим с Украиной.

Так, мэрию столицы Франции Парижа подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности. 

В то же время в Берлине, в Германии, подобным образом продемонстрировали солидарность окрасив в сине-желтый цвет Бранденбургские ворота.

В чешской Праге вывесили украинский флаг на Национальном музее.

В Польше в Люблине в рамках акции в поддержку Украины и украинских граждан подсветили сине-желтым Тринитарскую Башню.

Читайте
Свободу Украине! Издание Bild будет заменять лого Газпрома на футболках Шальке

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка