Руководство немецкого таблоида Bild приняло решение закрывать логотип российской компании Газпром на футболках футбольного клуба Шальке лозунгом Свободу Украине!

Издание сообщило, что будет цензурировать все снимки в печатных номерах и на сайте, на которых будут изображены игроки футбольной команды Шальке 04.

Российский Газпром – спонсор гельзенкирхенского клуба с 2007 года. Контракт компании с Шальке действует до 2025 года.

Российская компания платит команде €9 млн в год, выступающей во второй Бундеслиге. Если Шальке удастся вернуться в Бундеслигу, то клуб будет получать €15 млн в год и еще €3 млн в качестве бонуса.

In some interesting news from Germany, BILD are refusing to show Schalke’s Russian shirt sponsor Gazprom in their paper or on their website, instead replacing the logo with a “Freedom for Ukraine” message pic.twitter.com/i8LWBNrEuY

— FootballJOE (@FootballJOE) February 23, 2022