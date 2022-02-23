Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю.

За відповідне рішення проголосували 274 народних депутати.

Законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування виключно цивільної зброї. Зокрема, передбачається, що фізичні особи не можуть мати у власності цивільну вогнепальну зброю категорій А, тобто автоматичну вогнепальну зброю.

Людина, яка володіє цивільною зброєю, повинна мати громадянство України і не мати медичних протипоказань, судимості та випадків притягнення до адмінвідповідальності протягом року.

Також необхідним вважається поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі. Крім того, автори законопроєкту пропонують зробити обов’язковими курси з вивчення матчастини зброї, правил поводження і застосування.

Автори проєкту закону пропонують розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї і встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси.