Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Украине на учения призывают 14,2 тыс. резервистов теробороны

Анастасия Гевко редактор ленты
В Украине на учения призывают 14,2 тыс. резервистов теробороны

По словам командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина, в ближайшее время призовут на учения на 30 суток 14 200 резервистов территориальной обороны из отдельных районов и областей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.

Галушкин также добавил, что в дальнейшем не исключено проведение сборов во всех бригадах и батальонах. 

Первые учебные сборы территориальной обороны планируют провести в Северодонецке, Мариуполе и Краматорске.

В связи с этим командующий теробороны обратился к руководителям областных государственных администраций с просьбой посодействовать и помочь в поддержке сил территориальной обороны во время организации и проведения таких учений.

Также сообщается, что планируется усиление охраны города Мариуполя.

Читайте
Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения в Украине с 24 февраля

Фото: Офис президента

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка