В Украине на учения призывают 14,2 тыс. резервистов теробороны

По словам командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина, в ближайшее время призовут на учения на 30 суток 14 200 резервистов территориальной обороны из отдельных районов и областей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.

Галушкин также добавил, что в дальнейшем не исключено проведение сборов во всех бригадах и батальонах.

Первые учебные сборы территориальной обороны планируют провести в Северодонецке, Мариуполе и Краматорске.

В связи с этим командующий теробороны обратился к руководителям областных государственных администраций с просьбой посодействовать и помочь в поддержке сил территориальной обороны во время организации и проведения таких учений.

Также сообщается, что планируется усиление охраны города Мариуполя.