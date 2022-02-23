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Факти / Україна

В Україні на навчання призивають 14,2 тис. резервістів тероборони

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Україні на навчання призивають 14,2 тис. резервістів тероборони

За словами командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрія Галушкіна, найближчим часом призовуть на навчання на 30 діб 14 200 резервістів територіальної оборони з окремих районів та областей.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті президента.

Галушкін додав, що надалі не виключено проведення зборів у всіх бригадах та батальйонах.

Перші навчальні збори територіальної оборони планують провести у Сєвєродонецьку, Маріуполі та Краматорську.

У зв’язку з цим командувач тероборони звернувся до керівників обласних державних адміністрацій з проханням посприяти та допомогти й підтримати сили територіальної оборони під час організації та проведення таких навчань.

Також повідомляють, що планується посилення охорони міста Маріуполя.

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Фото: Офіс президента

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