На юге Украины идут ожесточенные бои: под ударом Геническ, Каховка и Скадовск

Ожесточенные бои с российскими войсками продолжаются на Донецком и Луганском направлении, под ударом — Геническ, Новая Каховка и Скадовск.

Вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление и отбрасывают противника, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Что касается ситуации на фронтах: сейчас противник взял оперативную паузу, перегруппировывается. Тем не менее, ожесточенные бои идут на юге страны, под ударом находится Геническ, Скадовск, Новая Каховка. У нас есть очень много фото и видеофиксаций разрушений, которые наносят российские вооруженные силы даже по гражданской инфраструктуре.

Также ожесточенные бои идут на Луганском и Донецком направлениях, но сразу подчеркну, что ВСУ были готовы к этим событиям и, безусловно, очень активно оказывают сопротивление и отбрасывают противника на расстояние от рубежей, — сообщил он на брифинге.

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Фото: Офис президента