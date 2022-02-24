Перший удар Росії по Україні, завданий зранку по об’єктах військової інфраструктури, провалився. Боєздатність Збройних сил України та інших силових структур не знижена, оборона продовжується.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він зазначив, що оприлюднює попередні дані, які уточнюються.

– Основні удари були нанесені о 05.00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрах військового управління. За нашими попередніми оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Тобто втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України та інших силових структур, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що удари відбувалися в Івано-Франківську, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Краматорську і по лінії зони проведення Операції Об’єднаних сил.

За словами Арестовича, є інформація, що в ході нападу російські війська на кількох напрямках вклинилися на територію України на відстань до п’яти кілометрів. Це, зокрема, спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської областей.

– За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км. Це спостерігається на півночі Харківської області, в Чернігівській ближче до Сум. І є дані, які потребують перевірки, що, можливо, на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито це просування, – уточнив Арестович.

Він наголосив, що Збройні сили України напоготові, українська влада працює над захистом України.

– Паніки немає. Військово-політичне керівництво України зберігає спокій і впевнено керує військами та іншими службами, – додав Арестович.