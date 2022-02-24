Сейчас украинская армия хорошо выполняет свои обязанности, сдерживая агрессию России.

Оперативный замысел Кремля по значительной дестабилизации ситуации в Украине не сработал, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– У них не получился блиц-бросок по всем направлениям. Украинская армия работает очень хорошо. Россияне попадают в плен и гибнут. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, она оказывается. Донбасс – выстояли. Харьковское направление – сил хватает. На севере и юге страны предпринимаются все усилия, чтобы заблокировать силы врага, — сообщил Михаил Подоляк.

В то же время пока проблемная ситуация возле Киева, ее усложняют диверсанты.

— Важно проявлять максимальную бдительность и отлавливать всех вражеских бойцов, кем бы они ни были, и что бы ни говорили. Все политики, депутаты разного уровня, лидеры общин, мэры городов обязаны делать все, чтобы обеспечивать жизнь людей, — добавил он.

По его словам, Россия стремится максимально расшатать ситуацию в Украине. Надо помешать этому.

24 февраля российские войска вторглись в Украину. Пока что военным удается противостоять им. Граждан призывают не паниковать и черпать информацию только из проверенных источников.