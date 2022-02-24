Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия задолго планировала атаку на Украину, несмотря на то, что президент РФ говорил, что такого плана нет.

Об этом он сказал сегодня, 24 февраля, в Брюсселе на пресс-конференции.

— Мы видим, что они действуют по плану, который планировали задолго. Мы должны понимать, что все эти недели и месяцы, когда они говорили, что у них нет планов напасть на Украину – у них они были. И не только у них эти планы были, но они также наращивали военное присутствие с одной четкой целью – напасть на Украину, — сказал Столтенберг.

Он еще раз подчеркнул, что у России был план и сейчас это точно видно.

— Все это время они были серьезны в отношении нападения на Украину, — констатировал Столтенберг.

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации.