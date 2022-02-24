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Факти / Україна

Росіяни потрапляють у полон і гинуть – в ОП оцінили план РФ щодо вторгнення в Україну

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Михайло Подоляк

Наразі українська армія добре виконує свої обов’язки, стримуючи агресію Росії.

Оперативний задум Кремля щодо значної дестабілізації ситуації в Україні не спрацював, заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

– У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Українська армія працює дуже добре. Росіяни потрапляють у полон та гинуть. Тим, хто потребує медичної допомоги, вона надається. Донбас – вистояли. Харківський напрямок – сил вистачає. На півночі та півдні країни вживаються всі зусилля, щоб заблокувати сили ворога, – повідомив Михайло Подоляк.

Водночас поки що проблемна ситуація поблизу Києва, її ускладнюють диверсанти.

– Важливо проявляти максимальну пильність і відловлювати всіх ворожих бійців, хоч би ким вони були і що б не говорили. Усі політики, депутати різного рівня, лідери громад, мери міст зобов’язані робити все, щоб забезпечувати життя людей, – додав він.

За його словами, Росія прагне максимально розхитати ситуацію в Україні. Треба завадити цьому.

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24 лютого російські війська вторглися в Україну. Поки що військовим вдається протистояти їм. Громадян закликають не панікувати та черпати інформацію лише з перевірених джерел.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

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