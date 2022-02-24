В Киеве официально вводится комендантский час. Передвижение по столице в ночное время суток будет ограничено.

Об этом 24 февраля в своем Telegram-канале заявил мэр Виталий Кличко. Комендантский час в Киеве будет действовать с 22.00 до 7.00.

— Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы.

Виталий Кличко предупредил, что киевлянам нужно рассчитать свое время таким образом, чтобы успеть возвратиться домой к началу действия комендантского часа.

Общественный транспорт – троллейбусы, автобусы, трамваи и т.д. – во время действия комендантского часа работать не будет. Станции Киевского метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Мэр призвал киевлян и гостей города не паниковать, брать с собой документы перед выходом на улицу и не покидать дом без острой необходимости.

Военное положение в Киеве

Начиная с 23 февраля на территории Киевской области начал действовать оперативный штаб под председательством КГГА.

На всех главных въездах в столицу работают контрольно-пропускные пункты. Также решением штаба была усилена охрана объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти.

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