У Києві офіційно вводиться комендантська година. Пересування столицею у нічну пору доби буде обмежено.

Про це 24 лютого у своєму Telegram-каналі заявив мер Віталій Кличко. Комендантська година у Києві діятиме з 22.00 до 7.00.

– Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці.

Віталій Кличко попередив, що киянам потрібно розрахувати свій час таким чином, аби встигнути повернутися додому до початку дії комендантської години.

Громадський транспорт – тролейбуси, автобуси, трамваї тощо – у час дії комендантської години діяти не буде. Станції Київського метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Також мер закликав киян та гостей міста не панікувати, брати із собою документи перед виходом на вулицю і не покидати дім без гострої необхідності.

Воєнний стан у Києві

Починаючи з 23 лютого, на території Київської області почав діяти оперативний штаб під головуванням КМДА.

На всіх основних в’їздах у столицю працюють контрольно-пропускні пункти. Також рішенням штабу було посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури та органів державної влади.

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