Кабинет министров Украины продолжает работать в украинской столице, никто из чиновников не имеет планов покидать свои рабочие места.

Как заявил во время пресс-брифинга премьер-министр Денис Шмыгаль, информация об эвакуации украинского правительства не соответствует действительности.

– Я как премьер-министр работаю вместе с президентом Украины в Киеве. Правительство Украины работает в Киеве и на территории Украины, согласно протоколам военного времени. Никто из нас не планирует покидать свои рабочие места, – подчеркнул премьер.

Перед этим украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе облгосадминистраций (ОГА) военных администраций.