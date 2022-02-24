В Броварах в результате авиаудара российской армии по военному городку погиб один человек. Еще шесть человек, которые пострадали, находятся в больнице.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в эфире одного из телеканалов.

— Сейчас в больницах находится шесть раненых. Инфраструктура вся работает, подвалы открыты, — отметил Сапожко.

По его словам, информации о погибшем пока нет. То есть неизвестно, был ли это военный или гражданский. В городе работает ГСЧС.

— Больницы работают в усиленном режиме. Врачей хватает, все на работе, – добавил Сапожко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада уже поддержала введение военного положения на срочном заседании.

В столице в условиях военного положения больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный. Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.