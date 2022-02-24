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Є загиблі та поранені: що відбувається у Броварах після обстрілу

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Є загиблі та поранені: що відбувається у Броварах після обстрілу

У Броварах внаслідок авіаудару російської армії по військовому містечку загинула одна людина. Ще шестеро людей, які постраждали, перебувають у лікарні.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко в ефірі одного з телеканалів.

– Зараз в лікарнях перебуває шість поранених. Інфраструктура вся працює, підвали відкриті, – зазначив Сапожко.

За його словами, інформації щодо загиблого поки що немає. Тобто невідомо, чи це був військовий, чи цивільний. У місті працює ДСНС.

– Лікарні працюють у посиленому режимі. Лікарів вистачає, всі на роботі, – додав Сапожко.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада вже підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

У столиці в умовах воєнного стану лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі. Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

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Джерело: Україна 24

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